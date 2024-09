Mutig durch den Sturm – Dr. Daniele Ganser im Interview bei Mutigmacher TV

Wir leben leider in Zeiten, in denen man Mut braucht, seine Meinung zu äußern – vor allem wenn sie nicht dem gängigen Narrativ entspricht. Wenn man dann noch in der Öffentlichkeit steht, wird man schnell medial diffamiert. Das musste kürzlich erst wieder Dr. Daniele Ganser, Historiker und Friedensforscher, erfahren.

Warum er trotzdem nicht seinen Mut verliert und den Weg der Wahrheit und Liebe nie bereut hat, erzählt er im Interview bei Mutigmacher TV. Quelle: Mutigmacher e.V.