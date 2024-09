mRNA Corona Impfung – Ursache von Krankheit und Tod?! Interview mit Frau Dr. med. Ute Krüger

Schon bald nach Einführung der mRNA Corona-Spritzen wurde der Verdacht geäussert, ob diese mehr schaden als nützen? Nun einige Jahre nach Einführung dieser, fälschlicherweise Impfung genannten Injektionen ist es medizinisch bewiesen, dass sie zu Tod und Krankheit führen können! Dies zeigt Frau Dr. Ute Krüger in ihrem neuesten Buch „Geimpft – gestorben“ mit 57 Todesfällen, die im Zusammenhang mit den Corona-Injektionen stehen. In diesem Werk sind auch Befunde enthalten die Professor Arne Burkhardt untersucht hatte, der 2023 verstorben ist. Hören und sehen Sie im nachfolgenden Interview, warum vor jeglicher Art mRNA Spritzen gewarnt werden muss!

Moderatorin: Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie hier aus Berlin. Bei mir heute zu Gast, Frau Dr. Krüger. Schön, dass Sie da sind. Frau Dr. Krüger: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Moderatorin: Frau Krüger, Sie haben ja Zeit und Aufwand nicht gescheut und sind extra aus Schweden angereist. Gestern ist Ihr Flieger in Berlin gelandet. Vielen Dank dafür auch, dass Sie extra den weiten Weg hierher gekommen sind. Der Anlass ist ja, dass Sie ein Buch veröffentlicht haben. Haben wir hier auch stehen: „Geimpft – gestorben“.

Es handelt sich hierbei um einen histopathologischen Atlas über Corona-Impfschäden. Und da werden wir uns heute ein bisschen näher darüber unterhalten, was Sie da für Erkenntnisse gewonnen haben. Aber zunächst erst mal für Zuschauer, die vielleicht mit Ihnen noch nicht so vertraut sind. Könnten Sie uns ein paar kleine Fakten zu sich nennen, woher Sie kommen, was Sie machen und was Sie schlussendlich auch wieder hierher gebracht hat....

Quelle: Kla.TV