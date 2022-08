M-PATHIE SPEZIAL: Ali Wagner interviewt Rüdiger Lenz – “Hier stehe ich, ich kann nicht anders”

In diesem M-Pathie SPEZIAL findet ein Rollentausch statt. Der Gast, Ali Wagner, Redakteur bei der Wochenzeitung Demokratischer Widerstand, begibt sich in die Rolle des Moderators und interviewt Rüdiger Lenz, dem eigentlichen Moderator des Formats. Rüdiger Lenz ist Tätertherapeut, Gewaltexperte und Autor mehrerer Bücher. Als Kampfkünstler ist er Inhaber von drei Großmeistertitel. Lenz ist Publizist mehrerer Tagesdosen und Standpunkte auf apolut.net. Seit November 2018 moderiert er das Format M-Pathie ebenfalls auf apolut.net.

Seit 2003 ist Lenz selbstständiger Therapeut. Er hält Workshops, Seminare und Vorträge zu den Themen Gewalt, Konfliktlösungen und den inneren Frieden in Deutschland, der Schweiz und Österreich ab.

In diesem Gespräch geht der Moderator Ali Wagner auf Stationen des Lebens von Lenz, auf die Demokratiebewegung und andere Möglichkeiten von Aktivismus, ein. Der beste Aktivismus, so beschreibt Lenz seine mittlerweile 42-jährige Aktivistenerfahrung, ist die Arbeit an sich selbst.



Unregierbar zu werden ist das Ziel echten Aktivismus. Widerstand zu leisten ist in der heutigen Zeit etwas vollkommen anderes, als Aktivist zu sein, so Lenz.



