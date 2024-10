Wetter-Manipulationen: Was wir sicher wissen - Vortrag von ETH-Physiker Dr. Philipp Zeller

Geoengineering, Chemtrails, HAARP; wie ernst sollen wir dieses Thema überhaupt nehmen!? Dieser Frage stellte sich auch Philipp Zeller, Dr. sc. nat., Dipl. Physiker ETH. Der Freizeitpilot beschäftigt sich schon nahezu drei Jahrzehnte mit den Ereignissen am Himmel. Er hat mehrere Jahre im Patentwesen gearbeitet, wo er so einige brisante Informationen entdeckte und diese nun ans Licht bringt.

Was wissen Sie, liebe Zuschauer über Wettermanipulationen? Wird dieses Thema in Ihrem Umfeld auch kontrovers diskutiert und gerne als Verschwörungstheorie abgetan? Der folgende Vortrag eines promovierten Naturwissenschaftlers am Sommer-WEFF 2022 in Davos ist diesbezüglich sehr aufschlussreich.

Philipp Zeller studierte Physik an der ETH Zürich und hat den Doktortitel in Naturwissenschaften. Als Freizeitpilot befasst sich Zeller schon seit über drei Jahrzehnten eingehend mit dem Wetter. Im Laufe der Zeit bemerkte er zunehmend „Auffälligkeiten am Himmel“. Er begann eigene Untersuchungen durchzuführen und zu recherchieren. Insbesondere zu den Themen SRM (Management der Sonneneinstrahlung), SAI (Stratosphärische Aerosol-Injektion) und HAARP (Hochfrequenz-Aktiv-Auroral-Forschungsprojekt). Der ehemalige Hochschuldozent Zeller hat lange im Bereich Patentierung gearbeitet. Darum kennt er sich auf diesem Gebiet sehr gut aus. Durch seine Recherchen hat er an die 1.000 Patente für Technologien zur Wettermanipulation gefunden – diese reichen bis ins Jahr 1892 zurück.

Das nachfolgende Referat möchte keine Angst schüren. Die Manipulationen des Wetters geschehen mit und ohne unser Wissen so oder so. Vielmehr soll die faktenorientierte Aufdeckung von Tatsachen einer Verleugnung dieser Vorgänge entgegenwirken und sachlich fundierte Argumente in die Hand geben. Verbreiten Sie deshalb dieses Video an unwissende, aber wahrheitssuchende Menschen...[weiterlesen]



Quelle: Kla.TV