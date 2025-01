Prof. Dr. Werner Bergholz: Wer hat wann was über die Covid-19-Injektionen gewusst

„Wer hat wann was über die Covid-19-Injektionen gewusst und wer hätte warum was wissen müssen?“ – so der vielsagende Titel des Vortrags von Prof. Dr. Werner Bergholz auf dem MWGFD-Symposium Ende Oktober 2024. Der Experte auf dem Gebiet der Qualitäts- und Risikobewertung weist anhand öffentlicher Quellen nach, dass seinerzeit alle Verantwortlichen von der Gefährlichkeit der Corona-Injektionen gewusst haben! Wie schon damals Reiner Füllmich kommt er zum gleichen Resümee: "Vorsätzliche, sittenwidrige Schädigung."

„So lautet der Titel des folgenden Beitrags, den Prof. Dr. Werner Bergholz beim MWGFD-Pressesymposium „Medizin nach Corona – Aufarbeitung und Vision“ am 26.10.24 gehalten hat.

Dr. Bergholz ist ehemaliger Professor für Electrical Engineering an der Jacobs Universität Bremen, Partner des ISC; das ist die „International Standards Consulting GmbH und Co. KG", Experte auf dem Gebiet der Qualitäts- und Risikobewertung mit langjähriger Erfahrung in der Industrie und Vorstandsmitglied der Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie e.V., kurz MWGFD. Quelle: Kla.TV