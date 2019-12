M-PATHIE – Zu Gast heute: Jens Lehrich – "Menschlichkeit siegt"

Jens Lehrich ist beruflich ein Comedian-Star. Den meisten hier dürfte er durch seine Videoarbeiten und Beiträge für das Magazin Rubikon und seinem YouTube-Kanal „ahundredmonkeys“ bekannt sein. Neuerdings hat er zusammen mit Dirk C. Fleck die Sendereihe „Hambürger“ gestartet, in der es um interessante Themen geht.

Jens Lehrich feierte vor gut einem Jahr sein 25-jähriges Bühnenjubiläum mit seiner Show "Baumann und Clausen“. Zahlreiche Radiosender in Deutschland senden tagtäglich kurze Auszüge aus dem Programm der beiden Comedian. In diesem Video erzählt Jens Lehrich, wie er vom erfolgreichen Businessman zum Friedensaktivisten wurde und, wie sich seine Persönlichkeit nach einem familiären Ereignis radikal änderte.



Im Juni 2019 organisierte Jens Lehrich zusammen mit Dr. Daniele Ganser einen Achtsamkeitsworkshop, der ein voller Erfolg wurde. Jens Lehrich ist ein sehr gefühlvoller und empathischer Mensch, dem es nicht schwerfällt, über seine Gefühle zu reden. Und so sprechen in diesem Gespräch zwei Männer über ihre weibliche Seite und was es bedeuten könnte, wenn mehr Männer diese Seite in sich nicht verstecken oder kleinhalten, sondern sich ihr hinwenden würden. Mehr über Jens Lehrich hier: https://www.youtube.com/channel/UCBkw... oder hier: https://www.youtube.com/channel/UCGlL...





Quelle: KenFM