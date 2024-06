Mannheim: So schäbig sind die Reaktionen!

Der Mainstream konnte das Attentat in Mannheim nicht totschweigen. Doch die kaltblütigen Reaktionen von Politik und Medien auf den Tod des jungen Polizisten sowie den damit verbundenen Protesten sind an Widerwärtigkeit kaum zu überbieten. In diesem Brennpunkt analysieren wir die perfide Strategie des Systems, wie es einen grauenvollen Mord relativiert und das Volk für dumm verkaufen will.

Im Studio begrüßen Sie Dr. Stephanie Elsässer und Chefredakteur Jürgen Elsässer. Quelle: COMPACT-TV