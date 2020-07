Samuel Eckert: Sind Asymptomatische Träger von Corona nicht ansteckend? Zumindest sagt das die WHO!

Sind Asymptomatische Träger nicht ansteckend? Zumindest sagt das die WHO. Offensichtlich hat man bisher keine Dokumentation darüber. Wir werfen auch einen Blick auf die Relation der Todeszahlen in Ländern, in denen offensichtlich viele Menschen sterben. Zwangseinweisungen in Italien für positiv-getestete sollen kommen - so manch einer versteht die Welt nicht mehr.

Wenn Ihr wollt sehen wir uns am Samstag in Stuttgart. Ich, Samuel Eckert, würde mich freuen, Euch zu treffen. Die Links zum Video finden Sie hier: https://t.me/samueleckert/71

Hier gehts zum PDF mit Quellen: https://t.me/samueleckert/72

Quelle: Samuel Eckert