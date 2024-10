Aufgeflogen! Wie Baerbock Schlepper finanziert!

Selbst BILD und Co. kommen um so viel Dreistigkeit nicht vorbei. Baerbock kämpft für die illegale Migration und finanziert mit Lug und List Schlepper aus aller Welt. Und dies ist nur die Spitze des Eisberges. Was der Mainstream lieber doch nicht verrät und warum es sich um einen Skandal handelt, erfahren Sie jetzt von Dr. Stephanie Elsässer und Jürgen Elsässer!

Quelle: COMPACT-TV