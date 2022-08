Scholz, wo sind die Millionen? COMPACT. DerTag vom 12. August 2022

Es wird eng für Kanzler Scholz: Bei seinem Hamburger Parteifreund Johannes Kahrs wurden über 200.000 Euro in bar in einem geheimen Schließfach gefunden. Bestechungsgeld von der Warburg-Bank? Bei der gestrigen Sommerpressekonferenz wurde Scholz gefragt, was er davon wisse.

Das sind unsere weiteren Themen: Umfrage: Vertrauen in den Kanzler? Pflege in Not: Das Rad anhalten Freddy Ritschel: Jauchegrube Bundestag „Hurentochter“: Hass gegen AfD-Frau

Quelle: COMPACTTV