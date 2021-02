Einfache Bienenhaltung ist möglich

Viele Menschen haben den Wunsch, selbst ein paar Bienenvölker zu halten - aus Freude an den Bienen, für die Bestäubung oder für die Natur an sich. Der Demeter-Berater Ulrich Hampl stellt einfache und gleichzeitig artgerechte Möglichkeiten der Bienenhaltung vor. Mit vielen Bildern gibt es einen Gang durch das Bienenjahr, um das Verhalten des Bienenvolks in und außerhalb der Bienenwohnung zu verstehen.

Dann folgt ein Überblick über einfache Bienenhaltungssysteme wie Bienenkiste, Oberträgerbeute, Einraumbeute oder Bienenbox. Diese Verfahren können schnell erlernt werden und bei geringem Arbeitsaufwand viel Freude mit gesunden Bienen bereiten. Melden Sie sich gerne bei Fragen und Beratungsbedarfen - Tel.: 0800 1924 500/ Mail: [email protected]

Quelle: Demeter Beratung