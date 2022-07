Barfuß – schuhlos durchs Leben

Unsere Füße tragen uns durchs Leben - und um die Welt. Durchschnittlich legt jeder Mensch zu Fuß etwa 128.000 km zurück. Wir gehen und laufen in unserem Leben also rund dreimal um die Erde. Dabei ist der Mensch das einzige Lebewesen, das freiwillig Schuhe trägt. Das bringt Vorteile mit sich, aber auch Nachteile. In dieser Sendung erklären wir, das Team von AUF1, deshalb, wie man gesund durchs Leben geht. Und zwar schuhlos.

Zudem sprechen wir mit dem Landschaftsarchitekten, Botaniker und Ökologen Mag. Dipl.-Ing. Markus Meyer über die fortschreitende Entkoppelung von der Natur und über die heilende Wirkung des Barfußgehens. Quelle: AUF1