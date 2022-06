AfD-Parteitag: Sieg der Patrioten: COMPACT.Der Tag

Sogenannte Trans-Frauen dürfen nicht mehr generell an Schwimmwettbewerben für richtige Frauen teilnehmen. Dass beschloss der Weltverband Fina. Ausnahmen seien nur zugelassen, wenn die Sportler ihre Geschlechtsveränderung vor am zwölften Lebensjahr abgeschlossen haben. Zuletzt hatte der Fall des Schwimmers William Thomas vor Diskussionen gesorgt, der unter dem Namen Lia die Frauen-Wettbewerbe dominierte. Und damit herzlich Willkommen zu COMPACT.Der Tag am 20. Juni.

Das sind einige unserer Themen: AfD-Parteitag – Durchmarsch der Patrioten?

Corona-Experten – Scharfe Kritik an Karl Lauterbach

Nach dem Regen – Freddy Ritschel erklärt, was grün von grün unterscheidet

Das Letzte – Von Lenin lernen: Brauchen wir Berufsrevolutionäre statt Metapolitik? Quelle: COMPACTTV