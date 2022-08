Professor will Pädophilie an Schulen als „angeborene Sexualität“ lehren

Unser Kinder wachsen in einer ihnen immer feindlicher gesinnten Welt auf: Nicht nur, dass täglich die entsetzlichsten Verbrechen an ihnen verübt werden, sondern auch, weil sie als Versuchskaninchen bezüglich der Frühsexualisierung gemäß der Transgender-Agenda missbraucht werden. Und jetzt auch noch das: Ein norwegischer Ethik-Professor fordert gar, dass Pädophilie als angeborene Sexualität angesehen und entstigmatisiert werden soll – sogar an Schulen!

Kindesmissbrauch wird so nicht nur verharmlost, sondern sogar regelrecht legitimiert. Aber das dürfte wohl von Anfang an der Zweck der perfiden Frühsexualisierung gewesen sein. Quelle: AUF1