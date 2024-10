Basta Berlin (245) – Deutschlandtempo

Mit schnellen Schritten schreitet die grüne Transformation voran: Die Industrie ist im Niedergang, der Steuerzahler blutet aus und neue Zensurbestrebungen der Regierung sollen Kritik verhindern. Willkommen im Regenbogenland. Darum geht es heute: Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, üben ihre Kritik so lange wie sie diese Kritik noch äußern können. Denn „Trusted Flagger“ der Regierung stehen in den Startlöchern für eine nie dagewesene Zensurwelle. Am Beispiel von ThyssenKrupp zeigt sich jedoch: Grüne Phantasien schaden diesem Land. Da hilf auch eine bunte S-Bahn nicht weiter…

Die Kapitel: 00:00:00 Hallo und herzlich willkommen!



00:02:41 Wer ist der Hetzer?



00:34:40 Der berühmte „Mittelteil“



00:45:48 Das grüne „Wirtschaftswunder“



01:03:49 Webtipp und Schreddern Quelle: Basta Berlin