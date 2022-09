Nachrichten AUF1 vom 28. September 2022

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Nora Hesse.

Dies sind die Themen:

+ Nord-Stream-Pipelines: Wem außer Polen und Amerikanern nutzt dieser Anschlag?

+ Mecklenburg-Vorpommern: Wirtschaftskrieg gegen Russland trifft die Menschen doppelt

+ Öffentlich-rechtlicher Rundfund: ARD feiert und fördert linksradikale „Klimaschützer“

+ Sachsen: Polit- und Medienkartell versucht Protest systemkonform zu kanalisieren

+ Corona-Genspritzen: Amerikanische Studie weist mRNA in der Muttermilch nach

+ Volksbegehren-Initiator Binder: „Die einfachen Leute haben uns am meisten unterstützt“

+ Europäische Union: Kommission will für den „Notfall“ Kontrolle über gesamte Wirtschaft

+ Buchtipp der Woche: „Schwarzbuch EU & NATO“ von Wolfgang Effenberger

Kurzmeldungen:

+ Invasion der Illegalen: Österreich führt Grenzkontrollen zur Slowakei ein

+ Trotz Genspritzen: Scholz und Faeser Corona-positiv

+ BRD: Millionen für pakistanische statt für deutsche Flutopfer

+ Elektro-Busse trotz Stromkrise: Systemkonformer Schildbürgerstreich im Ländle

+ Schweiz: Impfdosen für 280 Millionen Franken landen im Müll

Quelle: AUF1