Basta Berlin (Folge 87): Die Bürgerpolizei: Kinder an die Spritze?

Geht es nach der Bundesärztekammer, so sollen auch bald die Kleinsten mit dem Corona-Impfstoff versorgt werden. Doch die Zahlen sprechen dagegen: Risiken scheinen den Nutzen klar zu überwiegen. Währenddessen vertreibt die Polizei Jugendliche aus den Parks und löst Demonstrationen auf. Und auch die Politik hat Minderjährige in den Fokus genommen...so berichtet das russische online Magazin „SNA News“ in einer weiteren Folge Basta Berlin.

SNA Radio-Moderator Benjamin Gollme und SNA News-Politikchef Marcel Joppa feiern heute den Herrentag mit Ihnen, doch auch die Damen kommen selbstverständlich nicht zu kurz! Ernst wird es hingegen beim Thema Kinder: SPD-Politiker Lauterbach und der Deutsche Ärztebund wollen die Kleinen an die Spritze bringen. Wir haben durchgerechnet und belegen, dass diese Pläne reine Polemik sind. Basta Berlin - alternativlos und preisverdächtig…

Quelle: SNA News (Deutschland)