Jens Fischer Rodrian - ASSANGE!

Julian Assange sitzt seit Jahren unter menschenunwürdigen Bedingungen völlig zu Unrecht in einem britischen Gefängnis. Er hat Kriegsverbrechen veröffentlicht und Informationen verbreitet, die unbedingt an das Licht der Öffentlichkeit gelangen mußten. Jetzt soll er in die USA ausgeliefert werden, wo ihn 175 Jahre Haft erwarten. Wir werden nicht aufhören auf dieses unglaubliche Unrecht aufmerksam zu machen, bis Julian Assange endlich aus der Haft entlassen wird und die Verantwortlichen sich einer Aufarbeitung des Falles stellen müssen. Ein herzliches Dankeschön an die grossartigen Filmkünstler des Videos Kathrin Henneberger und Michael Rahn, die den Song so wunderbar umgesetzt haben. www.eigengrau-films.com

Am 3.12.22 findet das 3. Soli-Konzert in der Musikbrauerei/Berlin statt,

initiiert von Uli Gellermann & Jens Fischer Rodrian.

Für mehr Informationen zu dem Event geht bitte auf: https://protestnoten.de/

Quelle: kofferstudio