Kinderastronauten wegen COVID - Kartoffelmus (Folge 51)

Es lässt uns einfach nicht los - das Thema Corona. Und wenn ihr unsere Maßnahmen hier in Deutschland krass findet, dann schaut erstmal, was die mit Kindern in China machen, um sie vor Corona zu schützen.

Das und vieles mehr in einer neuen Folge Kartoffelmus!

Quelle: RT DE