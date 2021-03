Die Woche COMPACT: Merkel gegen Reisefreiheit

Nun soll also „gelockert“ werden. Konkret bedeutet dies: Reisen bleiben verboten, Gaststätten geschlossen. Die Hürden für die Öffnung von Geschäften sind nahezu unerreichbar hoch. Statt dessen kommen flächendeckende Tests im Wochentakt. So beschloss es die Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch. Die entsprechende Pressekonferenz gab es dann stilecht zur Geisterstunde. Die vielleicht wichtigere Entscheidung viele jedoch bereits vorher. Welche das ist erfahren Sie in dieser Ausgabe von Die Woche COMPACT.

Das sind die Themen: Reisefreiheit – Was der Impfpass wirklich bedeutet



Dauer-Lockdown – WHO droht mit «Interventionen»



Kriegsangst – EU setzt auf Konfrontationen Eine Impfpflicht soll es nicht geben. So jedenfalls hat es die Bundesregierung seit Monaten gebetsmühlenartig versprochen. Wie ernst dies gemeint war, daran gab es von Beginn an Zweifel. Vielleicht aus gutem Grund. Ende Februar einigten sich die Regierungen der EU-Staaten auf eine Harmonisierung ihrer Impfpässe. Welche Folgen diese – wie üblich alternativlose europäische Lösung – für die Bürger haben wird, ist noch unklar. Aber die Kanzlerin ließ bereits durchblicken: Reisefreiheit ohne Impfung wird es wohl nicht geben. Michael Ryan schließt, wie eben gehört, Reisebeschränkungen für Ungeimpfte also offenbar nicht aus. Jedenfalls lassen sich seine Worte so interpretieren. Am Freitag sorgte nun ein Interview des WHO-Europadirektor Hans Kluge mit der Welt für Aufsehen. Der Belgien soll dabei gegen einen Impfpass ausgesprochen haben. Martin Müller-Mertens ist jetzt vor dem Robert-Koch-Institut in Berlin. Martin, die Stellungnahmen aus der Weltgesundheitsbehörde scheinen derzeit recht widersprüchlich. Geradezu verwirrend. Was haben Ryan und Kluge wahrscheinlich gemeint. Während des Kaukasuskrieges im vergangenen Herbst verhielt sich die sogenannte internationale Gemeinschaft auffallend passiv. Doch offenbar beobachtete zumindest Brüssel die Vorgänge geradezu mit Argusaugen. Denn die Eroberung weiter Teile Bergkarabachs durch Aserbaidschan könnte als Blaupause für weitere Kriege in der Region dienen. Doch dieses Mal nicht als regionaler Konflikt, sondern als Kampfplatz der Großmächte.

Quelle: COMPACT TV