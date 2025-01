A-WEF Ernst Wolff: „Der größte Trumpf in unserer Hand ist die Wahrheit“

„Die Selbstbestimmtheit des Menschen“ sei ein zentraler Punkt für eine bessere Welt von morgen, sagt Bestseller-Autor Ernst Wolff beim ersten Alternativ-WEF im Dezember in Prag. So dürften den Menschen etwa, wenn es um die Gesundheit geht, keine Maßnahmen oder Behandlungen aufgezwungen werden. Es brauche zudem freie Information und wirtschaftlich plädiert Wolff dafür, ein Mischsystem aus Plan- und Marktwirtschaft einzuführen. Erziehung, Gesundheit und Altenpflege müssten, so Wolff, aus der Marktwirtschaft herausgenommen werden.

Denn in diesen Bereichen dürfe es nicht darum gehen „Geld zu verdienen“. Quelle: AUF1