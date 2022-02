COMPACT.Der Tag vom 21.2.2022

Ob es eine allgemeine Impfpflicht gegen Corona geben wird, ist offen. Jedenfalls scheint eine Mehrheit im Bundestag im Moment alles andere als sicher. Für einzelne Berufsgruppen ist die Spritze dagegen bald vorgeschrieben. Eine neue Initiative glaubt, die umstrittene Regelung vielleicht noch kippen zu können – indem sie Betroffene organisiert. Was genau geplant ist, erfahren Sie in COMPACT.Der Tag am 21. Februar.

Das sind einige unserer Themen: Berufsverbot für Ungeimpfte – Rollt jetzt die Klagewelle?

Sicherheitskonferenz – Schöne Worte, harte Drohungen

Zugausfall – Regen, Wind und andere Katastrophen

Das Letzte – Ukraine: Was plant Putin jetzt?

Quelle: COMPACT TV