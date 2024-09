Im Gespräch: Philip Hopf: Der bedrohte Wirtschaftsstandort Deutschland

Die Zeichen in Deutschland stehen auf Abstieg. Sowohl wirtschaftlich als auch politisch geht es mit dem Land bergab. Die Zeit, in der Deutschland eine pulsierende Wirtschaft im Herzen Europas war, ist vorüber. So sieht es zumindest der Finanzexperte und Analyst Philip Hopf, der mit seinem Podcast “Hoss & Hopf“ sowie seinem YouTube-Kanal “HKCM” ein Millionenpublikum erreicht. Im Gespräch mit Flavio von Witzleben skizziert er den Niedergang Deutschlands anhand konkreter Fakten wie der sinkenden Wirtschaftsleistung, der anhaltenden Rezession und der katastrophalen Auftragslage im Baugewerbe.

Außerdem thematisiert er die Wahlergebnisse aus Sachsen und Thüringen, wobei er ausführt, dass die Ampel-Regierung in Anbetracht derartiger Zustimmungswerte ihre Legitimation verloren hat. Des Weiteren beleuchtet Hopf einen unglaublichen Fall, in welchem auf richterlichen Beschluss hin eine Folge seines Podcasts gelöscht werden musste, da dort eine transidente Person als Mann bezeichnet wurde. Quelle: apolut