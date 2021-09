COMPACT.Der Tag vom 22.9.2021: Hetze nach Tankstellenmord

Ungeimpfte zur Kasse: So in etwa lautet anscheinend die neue Leitlinie der Politik. Ab Mitte Oktober verschwinden die kostenlosen Corona-Tests. Spätestens ab November entfällt der Lohnersatz bei Quarantäne. Dabei gibt es an dem Beschluss Kritik – auch von Anhängern der Corona-Politik. Was also ist der Grund für die Neuregelungen? Compact der Tag am 22. September. Diese Themen haben wir außerdem für Sie vorbereitet.

Die sind die Themen: Corona-Proteste – Australiens Bauarbeiter wehren sich gegen Impfpflicht



Querdenker – Hetze nach Tankstellenmord



Kriegskurs – Biden droht mit neuen Feldzügen



Das Letzte – Söder und der Homo-Segen Quelle: COMPACTTV