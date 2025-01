KURZVERSION: Hat eine Geheim-Waffe die Tschernobyl-Katastrophe verursacht? Bedroht sie uns heute wieder?

Dieser Doku-Thriller bringt nach fast 40 Jahren ans Licht, was 150m hohe und je 600m lange elektromagnetische „Angriffs-Radar-Antennenwände“ in der Nähe von Tschernobyl mit der AKW-Katastrophe zu tun haben. Heute muss die Welt wieder den Atem anhalten vor diesen in den letzten Jahrzehnten weiterentwickelten geheimen Waffensystemen, wie z.B. „Woodpecker“ und HAARP! Diese können nämlich tatsächlich unser Klima verändern, unser Wetter „verrückt spielen lassen“ und bedrohen Leib und Leben aller Menschen auf diesem Planeten!

Der seit 1974 selbstständige Fernsehtechnik-Meister Werner Altnickel ist Träger des EUROSOLAR-Preises 1997 und weiterer Umwelt-Preise. Altnickel befasste sich sehr intensiv mit dem „AKW-GAU “von Tschernobyl vom 26. April 1986. Kla.TV strahlt heute eine Dokumentation von Werner Altnickel aus. In dieser legt er beweiskräftig dar, dass der Tschernobyl-GAU in Wirklichkeit kein „Unfall“ gewesen sein kann! Es geht in dieser Dokumentation nicht nur um eine geschichtliche Aufarbeitung. Die damals eingesetzten Waffensysteme bedrohen uns in der aktuell dramatischen Weltlage in noch weit gefährlicherer Weise. I. Brisante Aussagen von Prof. Dr. Edmund Lengfelder...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV