Rapper Maestro: prangert Corona-Politik mit NAIV 1 an

In seinen neusten Texten zeigt sich der Schweizer Rapper Maestro bestürzt über die politischen Vorgänge im Zuge der Corona-Pandemie und prangert die Politik an. Dabei deckt er die hintergründigen auf den ersten Blick nicht sichtbaren Zusammenhänge auf. Hören Sie selbst, wie ihm das mit dem Song Naiv 1 gelungen ist!

Der Schweizer Rapper Marco Imbimbo alias Maestro aus Zürich startete seine musikalische Karriere 2018 im Alter von 21 Jahren und erreichte auch eine Platzierung in den Schweizer Charts. In seinen neusten Texten zeigt sich Maestro bestürzt über die politischen Vorgänge im Zuge der Corona-Pandemie und prangert die Politik an. Dabei deckt er die hintergründigen auf den ersten Blick nicht sichtbaren Zusammenhänge auf. Maestro möchte vor allem Junge und politisch Uninteressierte aufwecken und bedient sich dafür des Rapps, um in musikalischer Form Missstände aufzudecken. Hören Sie selbst, wie ihm das mit Naiv 1 gelungen ist!

Quelle: Kla.TV