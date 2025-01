Verheimlicht, vertuscht, vergessen - Jahresrückblick 2024 - mit Gerhard Wisnewski

Das Trump-Attentat, der Tod von Nawalny oder das plötzliche Verschwinden von Prinzessin Kate ... Auch im Jahr 2024 ist wieder einiges passiert und Gerhard Wisnewski gewährt uns in diesem spannenden Interview Einblicke in sein neues Buch "Verheimlicht, vertuscht, vergessen - was nicht in der Zeitung stand". Außerdem wagt er exklusiv für Kla.TV eine erste Einschätzung zum Sturz der syrischen Regierung und schafft einen kleinen Rückblick auf das Jahr 2024.

Kla.TV: Ich stehe hier bei dem freien und investigativen Journalisten Gerhard Wisnewski. Ich habe das Vorrecht, ein Interview mit ihm zu führen. Vielen Dank für die Zeit, Herr Wisnewski. Gerhard Wisnewski: Vielen Dank für Ihre Zeit, danke...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV