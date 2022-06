Klima-Jünger blockieren Rettungswagen: COMPACT.Der Tag

Die Schlacht um den Donbass scheint sich dem Ende zu nähern. Die ukrainische Armee gab am Freitag ihren Rückzug aus den noch verteidigten Teilen der Stadt Sjewjerodonezk bekannt. Der Widerstand habe keinen Sinn mehr. Gleichzeitig stehen russische Soldaten am Rande der Stadt Lyssytschansk. Damit befinden sich die von den Volksrepubliken Donezk und Lugansk beanspruchten Gebiete auch tatsächlich weitgehend unter deren Kontrolle. Ob Russland nach er Eroberung des Donbass weitere Kriegsziele verfolgt, scheint bislang unklar. Und damit herzlich Willkommen zu COMPACT.Der Tag am 24. Juni.

Das sind einige unserer Themen: Sommerurlaub – 3G in den Ferien: Was sagen die Deutschen?

Letzte Generation – Jetzt blockieren sie auch Rettungswagen

Propaganda – Freddy Ritschel hat die GEZ-Sender nun endgültig satt

Das Letzte – Wie Holger Strohm gegen den Krebs kämpft Quelle: COMPACTTV