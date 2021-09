Unabhängigkeitstag Ukraine: Ist die Ukraine wirklich unabhängig?

In ganz großem Stil feierte die Ukraine am 24.8.2021 den 30. Jahrestag ihrer Unabhängigkeit von Russland. Viele Worte sind gefallen über Errungenschaften, die das Land wirtschaftlich und gesellschaftlich gestärkt hätten. Jedoch fiel kein Wort über die Tatsache, dass die Ukraine noch nie so abhängig war wie jetzt. Das Land lässt sich von westlichem Diktat steuern, alle sogenannten „Errungenschaften“ dienen westlichen Interessen, nicht aber dem ukrainischen Volk.

Am 24.08.2021 feierte die Ukraine das 30-jährige Jubiläum ihrer Unabhängigkeit. Mit dem Zerfall der Sowjetunion im Jahr 1991 erlangte die Ukraine ihre staatliche Unabhängigkeit. Unter „Unabhängigkeit“ wird die Unabhängigkeit von Russland verstanden.

Zum 30-jährigen Jubiläum fielen die Feierlichkeiten größer aus als in den vergangenen Jahren. Das Schweizer Radio und Fernsehen SRF titelte: „Die Ukraine feiert pompös – und setzt ein Zeichen gegen Russland.“ Die Feierlichkeiten wurden von einer großen Militärparade begleitet, Sondereinheiten marschierten, Panzer rollten, am Himmel waren Kampfflugzeuge unterwegs und auf dem Fluss Dnepr fuhr die ukrainische Marine auf. Präsident Selenski und viele andere namhafte Redner sprachen über die Errungenschaften der letzten Jahre und was alles getan wurde, um das Land in seiner wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung zu stärken. Was jedoch mit keinem Wort erwähnt wurde ist die Tatsache, dass die Ukraine noch nie so abhängig war wie gerade jetzt. Seit dem Maidan und dem verfassungswidrigen Regierungssturz von 2014 [siehe www.kla.tv/3056] hat der Westen – und insbesondere die USA – seinen Einfluss auf die politische Elite der Ukraine massiv ausgebaut. Entgegen dem offiziellen Narrativ kann man kaum noch von einem „unabhängigen“ Staat sprechen. Dazu einige Beispiele....[weiterlesen] Quelle: Kla.TV