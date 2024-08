Trailer zur 20. AZK: Weltlage auf den Punkt gebracht – internationale Experten zu Gast im Webcamstadion

Intelligente Analytiker mit Durchblick, Helden dieser Zeit: Die 20. AZK begrüßte internationale Größen wie David Icke, James Corbett, Stefan Magnet, Heiko Schöning, Michael Ballweg, Tilman Knechtel und Ivo Sasek! International verbunden in 63 Ländern, mit Simultanübersetzung in 11 Sprachen, Live-Technik in einem weltumspannenden Webcamstadion und vielem mehr … es war ein Feuerwerk an Aufklärung und Perspektive. Tauchen Sie ein in einen Tag, der die Welt bewegt, weil WIR uns bewegen lassen!

Intelligente Analytiker mit Durchblick, Giganten der Wahrheit, Helden dieser Zeit. Wir dürfen vorstellen:

David Icke



Ivo Sasek



James Corbett



Stefan Magnet



Heiko Schöning



Michael Ballweg



Tilman Knechtel



und Elias Sasek

International verbunden in 63 Ländern, ein Feuerwerk an Perspektive – das ist die 20. AZK!

Brisante Fragen fundiert beantwortet, mit tiefgreifenden Einblicken in aktuelle Weltprobleme, samt Lösungswegen zur Überwindung apokalyptischer Zustände!

Das sind wir:

- ehrenamtlich wirkende Menschen mit Herz und Hingabe

- seit 16 Jahren eine Plattform für freie, unzensierte Medien

- mit Simultanübersetzung in 11 Sprachen, Live-Technik in einem weltumspannenden Webcamstadion und vielem mehr …



Aussagen von Zuschauer

„Also die Verbundenheit ist trotzdem da, obwohl wir räumlich nicht zusammen sind, aber wir sind ja mittlerweile so viele, den Raum gibt es ja gar nicht mehr, also.“

„Es war unglaublich beeindruckend.“

„Also es ist schon Wahnsinn.“

„Das sind ja heute auch noch viel mehr Leute wie das letzte Mal.“

„So eine tolle Energie.“

„Und die Menschen sind genial.“

„Das ist wie eine große Familie, also ich kriege immer gleich Gänsehaut so.“

„Ich finde es beeindruckend, was die Leute, vor allem auch die Familie Sasek, da auf die Beine stellen. Muss man schon sagen, also Chapeau. Geht auch schon ein bisschen unter die Haut, also muss ich jetzt echt zugeben.“

„Auch in dem Sinn, dass wir uns jetzt hier auch analog vernetzen konnten, fand ich es einfach toll. Ja, ein richtiger Wow-Effekt war es.“

„Mein Herz hat Ivo Sasek bewegt, weil – er spricht nicht nur den Menschen, also die Leiblichkeit, an, sondern auch den Geist und die Seele. Und natürlich die Musik, also die Musik ist auch fantastisch.“

Auszug aus Lied „Eins bis zum Schluss“

„Liebe Freunde, helft ihr mit, dass wir siegen Schritt für Schritt. Über all die bösen Geister machen wir die Schotten dicht.“

Auszug aus dem Referat von Ivo Sasek

„Wir sind es, ihr Lieben, die diese Verbrechen aufdecken und bezwingen müssen – wer euer erhoffter Heiland auch immer ist! Ob wir nun auf Trump, auf den Medi, auf Jesus oder Außerirdische unsere Hoffnung gesetzt haben, ich sage, sie alle bräuchten unsere vereinte Kraft. Und wir leben ja bereits in den Tagen apokalyptischer Szenarien und deren Überwindung. Und ich sage: durch uns –durch dich und mich, durch uns gemeinsam!“

Auszug aus Lied „Eins bis zum Schluss“

„Deine Zeit ist hiermit vorbei. Wir stellen uns unter Gottes Schutz. Denn da sind wir eins bis zum Schluss. Da sind wir eins bis zum Schluss.“

Auszug aus dem Interview mit David Icke

„Sie erzeugen Probleme. Und dann bieten sie Lösungen für die Probleme an, die sie selbst geschaffen haben. Das passiert ständig. Und viele dieser Probleme sind eigentlich gar keine Probleme. Ich meine, wir reden über die vom Menschen verursachte globale Erwärmung. Das ist Unsinn. Das ist wissenschaftlicher Unsinn.“

Auszug aus dem Referat von James Corbett

„Auf die eine oder andere Weise werden Sie ein Konto bei der Zentralbank selbst haben. Wenn sie also zum Beispiel eine Beschränkung festlegen, dass Sie in diesem Monat nur eine bestimmte Menge Fleisch kaufen dürfen, können sie diese Beschränkung durchsetzen, indem Sie daran gehindert werden, mehr als die zugeteilte Menge Fleisch zu kaufen mit Ihrer digitalen Zentralbankwährung.“

Auszug aus dem Grußwort von Stefan Magnet

„Aufklärung und Wahrheit sind eine Grundlage für einen positiven Veränderungsprozess.“

Auszug aus dem Referat von Tilman Knechtel

„Aber natürlich die entscheidende Verbindung zwischen Russland und China und auch diesen internationalen Geldeliten ist, dass sowohl China als auch Russland ja den Kommunismus in allen Ehren halten, der eben auch durch diese globalen Strippenzieher wie Rothschild und Rockefeller verbreitet wurde. Das scheint eben auch das Ziel für die Zukunft zu sein, dass man da eigentlich gemeinsam auf beiden Seiten an einem Strang zieht.“

Auszug aus dem Referat von Heiko Schöning

„Einer der Haupttricks ist es, die Bevölkerung zwischen Lüge 1 und zwischen Lüge 2 zu platzieren. Und so hat man 80 Prozent, die einfach mitgehen. Das kann es nicht sein.“

Auszug aus dem Interview mit Michael Ballweg

Im Moment funktionieren diese KIs noch relativ neutral, aber sie können natürlich auf Knopfdruck auch umgestellt werden und erzählen dann eine ganz andere Geschichte.“

Auszug aus Lied „Seite an Seite“

„Wir lassen keinen zurück – Seite an Seite – und rücken näher ein Stück.“

Auszug aus Lied „Wir werden immer mehr“

„Und wir gehen immer weiter, auch wenn alles Dunkel scheint. Es ist nur ein böser Zwerg, der mit seinem Schatten prahlt. Und wir werden immer lauter.“

Auszug aus Kunstbeitrag „Schöpferkraft“

„Jede Narbe, die wir tragen, erzählt Geschichten unseres Dranbleibens. Wir mögen uns wie ein zerschlagenes Schiff im tobenden Sturm fühlen, doch in unserem Inneren baut sich eine unaufhaltsame Woge der Entschlossenheit auf, die dem düstersten Sturm standhält.“

„Kann dieses kleine Teilchen irgendwas bewegen?“

Tauche ein in einen Tag, der die Welt bewegt, weil WIR uns bewegen lassen!

Quelle: Kla.TV