Im Gespräch: Maximilian Krah (AfD) – Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen

Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen – das klingt nicht unbedingt wie der Stoff aus dem Politkrimis gemacht werden. Aber diesmal ist alles anders. Diese beiden Wahlen haben eine Bedeutung, die weit über die Landespolitik hinausgehen. Die Ampel liegt in beiden Ländern klar unter 15%. Der Souverän hat Ohrfeigen an der Wahlurne verteilt. Wie werden die Regierungsparteien damit umgehen?

Und wie will die AfD ihren fulminanten Wahlsieg in praktische Politik umsetzen? Mit wem will sie koalieren? Oder wird sie auf Fundamentalopposition setzen? Oder je nach Einzelfrage mit verschiedenen politischen Kräften zusammenarbeiten? Dazu interviewt apolut an diesem historischen Wahlabend Maximilian Krah (AfD), der Europaparlamentarier ist und dem Höcke-Flügel zugeordnet wird. Quelle: apolut