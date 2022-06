Inflation, Krise, Knappheit: Es ist erst der Anfang: COMPACT.Der Tag

Schreckliche Nachrichten erreichen uns heute aus der Berliner Innenstadt. Ein 29jährige ist in der Nähe des Breitscheidplatzes in eine Gruppe Menschen gefahren. Eine Frau kam ums Leben, zahlreiche weitere Passanten wurden verletzt. Angaben der Polizei zu Folge handelte es sich bei dem Fahrer um einen Armenier. Ob es sich um eine vorsätzliche Tat, oder um einen Unfall handelt, scheint zur Stunde noch unklar zu sein. Der Vorfall weckt jedoch Erinnerungen an die Amokfahrt von Anis Amri nahezu am selben Ort. Und damit herzlich willkommen zu Compact Der Tag am 8. Juni.

Das sind einige unserer Themen: Wirtschaftskrise – Steuern wir in die Rezession?

Ukraine – Was wird aus den besetzten Gebieten?

Polit-Theater – Freddy Ritschel schaut auf die Schauspieler in Berlin

Das Letzte – Die ersten Worte der Altkanzlerin Quelle: COMPACTTV