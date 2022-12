Heiko Schöning: „Maskierte Richterin verurteilte mich ohne Beweise“

Im angeblich „freiesten Deutschland, das wir jemals hatten“ schmachten immer mehr politische Gefangene in den Kerkern des Systems. Und wenn man Kritiker nicht strafrechtlich belangen kann, dann werden sie eben von den Behörden mit Bußgeldern gegängelt. „Zersetzung“ hieß das in der DDR. Nun hat es auch den kritischen Mediziner und Aktivisten Dr. Heiko Schöning getroffen. Wegen einer kurzen Rede gegen den geplanten Impfzwang in Österreich soll er jetzt eine Gesinnungsstrafe berappen.

Im Gespräch mit Nora Hesse schildert er seine absurde Verurteilung durch eine maskentragende Richterin – obwohl selbst der Staatsanwalt einen Freispruch gefordert hatte. Quelle: AUF1