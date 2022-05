CORONA – Der Pfad zur oligarchischen Kontrolle – Interview mit Dr. Utsumi

Warum sind so viele Menschen krank? Was ist der Unterschied zwischen den heutigen Verhältnissen und denen vor 100 Jahren in dieser Hinsicht? Was ist das finale Ziel der Corona-Plandemie? Diese und viele weitere Fragen beantwortet Dr. Utsumi aus Japanischer und Globaler Perspektive. Sehen Sie sich dieses hochinformative Interview an und verbreiten Sie es!

Dan: Dr. Satoru Utsumi ist Arzt, Philosoph, Schriftsteller und Prognostiker. Er begann seine ärztliche Tätigkeit in den Bereichen Innere Medizin, Psychiatrie und Orientalische Medizin, spezialisierte sich aber später auf die klinische Behandlung von medizinischen und drogenbedingten Krankheiten. Er gründete das Tokyo DDC, das “Center for Drug-Disease Control and Prevention” [zu Deutsch: Zentrum für Krankheitsschutz vor Drogen und Arzneimitteln].

Deren Spezialgebiete sind Ernährungstherapie, orientalische Medizin, Quantenmechanik, Homöopathie und Aromatherapie. Er gründete auch das Narconon-Selbsthilfe-Programm zur Rehabilitation von Suchtkranken für das “Center for Drug Hazard Research“ [zu Deutsch: Zentrum für die Erforschung von Drogengefahren], eine gemeinnützige Organisation, deren Präsident er ist. Ebenso wie das Netzwerk gegen Psychopharmaka. Im Mai 2013 ....[weiterlesen] Quelle: Kla.TV