Corona-Maßnahmen-Kritiker nach Inhaftierung im Hungerstreik!

Ein Interview von Kai Stuht mit einem nahestehenden Freund des Hungerstreikenden Sedat Güler! „Durch den Hungerstreik kannst du vielen Menschen das Leben retten. Wenn du auch stirbst dabei, zeigt es deinen Willen für eine bessere Welt.“ – Sedat Güler. Sedat Güler setzt seinen politischen Protest in Form eines Hungerstreiks seit nun etwa drei Wochen in der JVA Bamberg fort. Sein Ziel ist es, eine gesamtgesellschaftliche Debatte anzustoßen, in der diskutiert wird, inwiefern Menschen kriminalisiert werden dürfen, die sich aus politischen, gesundheitlichen, ethischen, gesellschaftlichen oder moralischen Gründen dafür entscheiden, die Zahlung des Rundfunkbeitrags oder die Impfung abzulehnen.

Für Samstag, den 19.02.2022, ist in Bamberg eine stationäre Demonstration mit anschließendem Spaziergang durch die Stadt angemeldet. Weitere Infos zum Ort und Uhrzeit folgen in Kürze. Unterstützen Sie bitte Sedat mit Ihrer Anwesenheit bei der Demonstration. Bringen Sie Plakate mit, basteln Sie Banner! Sein Protest darf nicht unbemerkt bleiben! Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung. Kai Stuht und Team Quelle: apolut