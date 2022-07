Plant die Bundeswehr Aufstandsbekämpfung im Inland: COMPACT.Der Tag

Der Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Christian Dürr, hat eine deutlich Ausweitung der Migration nach Deutschland gefordert. Das Land brauche „dringend nötige Einwanderung auf allen Ebenen“, sagte er der Welt am Sonntag. Zur Begründung verwies er auf den demografischen Wandel und den angeblichen Fachkräftemangel. Wörtlich sagte Dürr: „Die Situation ist dramatisch und weil das so ist, brauchen wir Einwanderung.“ Und damit herzlich willkommen zu Compact Der Tag am 4. Juli.

Das sind einig unserer Themen: Weißrussland – Lukaschenkos neueste Pirouette

Bundeswehr – Neues Inlandskommando: Plant die Ampel für den Ausnahmezustand?

Tesla – Warum sich Freddy Ritschel für Elon Musk vielleicht den Bart abrasiert.

Das Letzte – Botschafter Melnyk: Hat Selenskis Stadthalter den Bogen überspannt Quelle: COMPACTTV