Im Gespräch: Reiner Braun: Friedensdemo am 3.10. in Berlin

“Besuchen Sie Europa, solange es noch steht!“ So warben US-Reisebüros in den 80er Jahren für Reisen in die Alte Welt, als die Pershing 2 Nachrüstung beschlossen worden war. Jetzt ist es wieder soweit, die Bundesregierung begrüßt die Stationierung von nuklearwaffenfähigen US-Langstreckenraketen. Ist der Kriegswahnsinn noch zu stoppen oder wird uns „unsere“ Regierung in einen Krieg führen? In Großbritannien wird von Politikern und „Experten“ bereits der Einsatz von Nuklearwaffen diskutiert. Wird der wachsende Widerstand wieder zu einer Friedensbewegung wie in den 80er Jahren führen? Mobilisiert der Gaza- und beginnende Libanon-Krieg junge Leute in Deutschland gegen die Kriegspolitik, so wie in den USA?

Oder werden auf der Demonstration am 3. Oktober in Berlin wieder die Grauhaarigen unter sich sein? Darüber diskutiert Dirk Pohlmann mit Reiner Braun, der in den 80er Jahren bereits den Krefelder Appell mitverfasste, dann die Internationale Juristenvereinigung gegen den Atomkrieg, IALANA, anführte und noch immer zu den wichtigsten Personen der organisierten Friedensbewegung gehört. Quelle: apolut