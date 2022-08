Nachrichten AUF1 vom 15. August 2022

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Nora Hesse.

Dies sind die Themen:

+ Entschädigungs-Farce in Österreich: Nur 7 Impfopfer anerkannt + Nächster Lauterbach Eklat: Hat der Gesundheitsminister über Viert-Stich gelogen? + Gabriele Kuby über Abtreibung: „Machen uns nicht klar, dass wir einfach die Kinder abschlachten“ + Gewinnt Moskau den Gaskrieg? Ungarn bekommt mehr geliefert und die Türkei bezahlt in Rubel + Wirrer Bundeswehr-Anwerbungsspot: Wer soll hier vor wem geschützt werden? + Stefan Magnet zu AUF1-Berlin: „Medien-Revolution lässt sich nicht aufhalten“ + Digitales Zentralbank-Geld: Der Kampf gegen das Bargeld schreitet unbeirrt voran + Die gute Nachricht: Löwen bekommen neues Zuhause in Südafrika

Kurzmeldungen:



+ Reiches Deutschland? Diebstahlsicherung für Fleisch und Butter wird üblich + Milliardengrab: Die Ukraine ist zahlungsunfähig + Abkassieren in Österreich: Grundversorgung für 57.000 Ukrainer + Verfassungsbruch: Österreich ist „Durchhaus für fremde Militärtransporte“ + Habecks Abzocke gestoppt: Energiekonzerne verzichten auf Gas-Umlage



Quelle: AUF1