20. AZK - Michael Ballweg - Digitale Freiheit in Zeiten allgegenwärtiger KI-Überwachung (mit Elias Sasek)

Michael Ballweg stellt sich als „Digitaler Aktivist“ einer großen Herausforderung. Er erarbeitet praktische Lösungen, damit jeder von uns trotz allgegenwärtiger KI-Überwachung digitale Freiheit erlangen kann. Im AZK-Gespräch mit Elias Sasek erklärt er nicht nur wie Digitalkonzerne gnadenlos Ihre Marktmacht ausnutzen, sondern führt alle Zuschauer in Selbstbestimmung und Eigenverantwortung. Themen: Freiheitshandy, PeerTube, Dezentralität des Internets und einiges mehr. Das Interview wird mit einem Jubiläumsgeschenk der AZK abgerundet. Dranbleiben bis zum Schluss lohnt sich!

Ob man’s glaubt oder nicht, wir kommen in die Zielgerade. So schnell geht so ein Tag vorbei. Wir gehen in die letzte Runde, jetzt mit zwei wirklichen Koryphäen der IT-Branche. Um den Hauptreferenten haben Millionen gebangt, während er völlig unschuldig für Monate eingesperrt war. Aber kaum wieder auf freiem Fuß, zeigt er von Neuem Profil und demonstriert unbeugsame Zivilcourage. Er wird interviewt von unserem vierten Sohn Elias...[weiterlesen]



Quelle: Kla.TV