Nachrichten AUF1 vom 28. November 2022

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Attacken gegen AUF1: Wovor fürchten sich die millionenschweren Systemmedien?

+ „Corona-Lage AUF1“: Impf-Massentötung? Alles kommt ans Licht!

+ Klima-Schwindel: Globale Erwärmung rettet jährlich mehr als 166.000 Leben

+ Deutschland: Polizei lässt kriminelle Antifa-Banden in Leipzig weiterhin gewähren

+ Ethnische Krawalle nach Fußballspiel: Benelux-Länder werden immer mehr zum Mahgreb

+ Deutschland: Querdenken-Gründer Michael Ballweg nach 6 Monaten weiterhin in Haft

+ Aufstand in Apple-Fabrik: Bringt der Wirtschaftskrieg mit den USA China zu Fall?

+ Die gute Nachricht: „Als man sich auf Weihnachten noch freuen konnte“ von Konrad Windisch

Kurzmeldungen:

+ Propaganda: Andreas-Hofer-Zitat für Impfkampagne lässt Wogen hochgehen

+ Genspritzen-Schäden: MWGFD bietet Hilfe für Corona-Impfopfer an

+ Wahl-Manipulation: Dubiose US-Gruppierung finanziert Orban-Gegner

+ Frauenquote: Bundesverdienstkreuz auch ohne Verdienste

+ Pleite trotz Zwangsgebühren: ORF trotz Zwangsgebühren nicht lebensfähig

Quelle: AUF1