Mutarzt Walter Weber: Corona war nur ein Kopf der globalistischen Hydra

Die Planspiele um Corona scheinen vorbei zu sein. Doch die Angriffe gegen die Menschheit noch lange nicht. Denn die Globalisten haben noch mehr Agenden in der Schublade. Der Gründer der Ärzte für Aufklärung, Dr. Walter Weber, hat gegenüber AUF1 im Interview gesagt, was gemäß den Vorgaben aus Davos noch so alles vorgesehen ist.

Quelle: AUF1