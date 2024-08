20. AZK – David Icke: Aufdeckung der Welt-Tyrannei und ihrer Kriegsstrategien

Der britische Publizist und Aufklärer David Icke verbindet an der 20. AZK auf brillante Weise aktuelle, scheinbar unabhängige Ereignisse und zeigt die EINE zugrundeliegende Verschwörung auf. Sein Appell: „Kenne das Ziel und Du wirst den Weg dahin sehen!“ Im Interview nimmt er kein Blatt vor den Mund. Er zeigt auf, wie auch Aufklärer in Gefahr stehen, die Entwicklung zu einer zentral diktierten, globalen Dystopie zu unterstützen. Das Referat – ein MUSS für jeden Wahrheitssuchenden.

Als es in den 90er Jahren noch keinen einzigen freien privaten Aufklärungssender gab, war er schon hart am Ball unser nächster Referent. Man könnte ihn daher als Urgestein oder als Urvater der modernen Aufklärungsszene bezeichnen. Einst schüchtern, ist er zu einem unerschrockenen Gigant der Wahrheit geworden. Und seine Fähigkeit aus einer Gesamtschau heraus, die Punkte zu verbinden, ist einfach atemberaubend. Wir bedanken uns an dieser Stelle für das Vorrecht, dass er uns zur Beantwortung aktuellster Fragen sein eigenes Fernsehstudio in England zur Verfügung gestellt hat. Und ich sage: «Danke, David Icke!» Wir brauchen dich! ...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV