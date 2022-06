EU: Neuer Angriff auf die Pressefreiheit: COMPACT.Der Tag

Rund 80 Mitglieder der Linken haben in einem Aufruf eine umfassende Erneuerung ihrer Partei angemahnt. Darunter auch die frühere Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Sarah Wagenknecht. Gefordert werden unter anderem eine Rückbesinnung auf die Themen Soziales und Frieden. Andernfalls würde die Partei in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Die Linke war bei den vergangenen Bundestagswahlen an der 5-Prozent-Hürde gescheitert und nur aufgrund von drei Direktmandaten im Parlament verblieben. Und damit herzlich willkommen zu COMPACT.Der Tag am 1. Juni.

Das sind einige unserer Themen: Pressefreiheit – Brüssel verbietet weitere Fernsehprogramme

Wohnungsnot – Berlins täglicher Irrsinn

Generaldebatte – Freddy Ritschel versteht endlich, wie unsere Demokratie funktioniert

Das Letzte – So wertlos war der Euro noch nie Quelle: COMPACTTV