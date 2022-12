J. Rankin: Friedensstifterin mit Herz – ein gangbarer Weg für alle! Bereits 1917 hatte Jeannette Rankin als erste in den US-Kongress gewählte Frau gegen den Eintritt der USA in den 1. Weltkrieg gestimmt und 1941 gegen den Eintritt in den 2. Weltkrieg. 1968 demonstrierte sie mit mehr als 5000 Frauen am Kapitol gegen den Vietnamkrieg. Offensichtlich erfolglos. Und die „Moral von der Geschicht“: Trau Politik und Medien nicht. Oder legen Sie ohne Wenn und Aber für die aktuelle Kriegs-, Covid- und Klimahetze die Hand ins Feuer?

„Als Frau kann ich nicht in den Krieg ziehen und lehne es ab, irgendjemand anderen dorthin zu schicken.“ - Jeannette Rankin -

Mit diesen Worten stimmte Jeannette Rankin im Jahre 1941 als einzige Kongress-Abgeordnete gegen den Eintritt der USA in den Krieg gegen Japan.

Bereits 1917 hatte sie als erste in den US-Kongress gewählte Frau gegen den Eintritt der USA in den 1. Weltkrieg gestimmt. Und 1968 führte sie – bereits im Alter von 88 Jahren – mit mehr als 5000 Frauen die sogenannte „The Jeannette Rankin Brigade“ an, die am Capitol gegen den Vietnamkrieg demonstrierte.

Durch Rankins Mitwirkung bei den Kampagnen verschiedener Organisationen, unter anderem der American Civil Liberties Union, dem National Council for the Prevention of War und der Women’s International League for Peace and Freedom u.v.a.m. wurde sie als „das Gewissen Amerikas“

Quelle: Kla.TV