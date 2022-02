COMPACT.Der Tag vom 10.2.2022

Künstliche Intelligenzen durchleuchten alles, was wir sagen, auf politische Abweichungen. Selbst in den staatsnahen Medien stehen die Redakteure unter ständigem Generalverdacht. Denn sie könnten unbewusst dem Gegner nutzen. Was klingt, wie aus einem Horrorfilm, könnte in ein paar Jahren Realität werden. Weshalb, erfahren Sie in COMPACT.Der Tag am 10. Februar. Und damit herzlich willkommen zu den wichtigsten Nachrichten des Tages.

Das sind einige unserer Themen: Impfkampagne – Warum die WHO noch mehr Milliarden will

Fake News – So will uns die Ampel überwachen

Protest-Gesang – Sag mir, wo das Virus ist

AfD und Freie Sachsen – Fragen an die Bundestagsabgeordnete Christina Baum

Das vollständige Interview finden Sie hier: https://tv.compact-online.de/afd-gegen-freie-sachsen/

