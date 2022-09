Nachrichten AUF1 vom 27. September 2022

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:



+ Energiekrise: Sind wir statt von Russland in Zukunft von China abhängig?

+ „Verschwörungstheorie“: Das Schimpfwort der Systemmedien ist zum Gütesiegel geworden

+ Deutschland: Tausende bei Montagsdemo der „Freien Sachsen“ in Chemnitz

+ Ukraine-Krieg: Offene Worte von Trigema-Chef Grupp zu den wahren Hintergründen

+ Unfassbar: Todesstrafe bei Aufruhr oder Aufstand ist EU-Rechtsbestandteil!

+ Deutschland: Von der Rezession in die Weltwährung?

+ Prof. Christian Schubert im AUF1-Gespräch: „Die Schulmedizin ist kläglich gescheitert“

+ Die gute Nachricht: Peru verbietet weiterhin gentechnisch veränderte Lebensmittel

Kurzmeldungen:

+ Österreich: Sechs von sieben Volksbegehren erfolgreich

+ Echtes Asyl: Edward Snowden erhält russische Staatsbürgerschaft

+ Zensur: Senatsbericht zu CIA-Folter bleibt unter Verschluss

+ Hybrider Krieg: Russische Hacker decken 1500 ukrainische Agenten auf

+ Energiekrise: Spanien will Strom drei Stunden pro Tag abstellen

Quelle: AUF1