Basta Berlin (154) – Feinde der Demokratie

Wer sind eigentlich die „Feinde der Demokratie“? Sind es Reichsbürger mit Armbrüsten? Sind es korrupte EU-Spitzenpolitiker? Oder sind es diejenigen, die auf mögliche Todesfolgen eines Impfstoffs hinweisen? Dazu mehr in einer weiteren Folge von BastaBerlin!

Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, machen sich so ihre Gedanken: Eine medial groß inszenierte Großrazzia bringt rund 25 so genannte „Reichsbürger“ in den Bau, öffentlich werden sie als „Gefahr für die Demokratie“ dargestellt. Aber sind sie das wirklich? Oder geht die Gefahr von der EU-Kommission in Brüssel aus? Oder gibt es sogar eine reale Gefahr für Leib und Leben durch massenhaft durchgeführte Impfungen?



Quelle: Basta Berlin