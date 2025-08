Blond! Linker Hass gegen Jeans-Model

„Blonde Haare, blaue Augen, tolles Erbmaterial.“ Wenn anstelle von Multikulti-Fantasien einmal Vertreter dieser „eklig weißen Mehrheitsgesellschaft“ in einer Reklame auftauchen, drehen Linke, Grüne und Co. am Rad – und wie! Dr. Stephanie Elsässer und Paul Klemm haben diesen Affront für die woke Blase ganz genau analysiert.

COMPACT-TV ist für Sie gratis! Bitte spenden Sie zu unserer Unterstützung unter compact-online.de/unterstuetzen. Quelle: COMPACT-TV