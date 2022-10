Reparationen: Polen will immer mehr! COMPACT.DerTag am 27. Oktober

Polen will nochmal 100 Milliarden Reparationen mehr von uns! 1,3 Billionen Euro sind Warschau nicht genug – aktuell wurden noch über zehn Prozent draufgesattelt! Und Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat sich heute in der BILD eine neue Begründung ausgedacht: Der deutsche Wohlstand der Gegenwart stamme zumindest teilweise „aus dem Diebstahl polnischer Häuser, Fabriken, Vermögen”. Herzlich willkommen zu COMPACT.DerTag am 27. Oktober.

Das sind einige unserer Themen: •Großbritannien: Land im Chaos •Theorie: Die Säulen des Widerstandes •Österreich: Die Zelte und die Wut •Katy Perry: Was ist mit ihrem Auge? Quelle: COMPACTTV