COMPACT: Der Impf-Diktator

Der Impfdiktator – Wie gefährlich ist Bill Gates? „Der heimliche WHO-Chef heißt Bill Gates“ – diese Überschrift konnte man schon im April 2017 in der Wochenzeitung „Die Zeit“ lesen. Corona hat den Oligarchen noch mächtiger gemacht: Jetzt will er sieben Milliarden Menschen impfen lassen und strebt die pharmakologische Weltherrschaft an, ohne Rücksicht auf Verluste: In COMPACT lesen Sie die Beweise für diese These! – Außerdem in unserer Juni-Ausgabe: Xavier Naidoo – das große Interview.

Inhalt: Der Impfdiktator



Wie gefährlich ist Bill Gates? Big Bill beherrscht die Welt



Der Aufstieg des Microsoft-Monopolisten Corona-Milliardäre



Wer an der Hysterie verdient Politik Promis im Wahrheitsrausch



Stars und Sternchen gegen die Corona-.Diktatur So Gates nicht



Attila Hildmann im Interview Frühling der Demokraten



Querfront-Proteste ängstigen das Establishment Das Ende des fossilen Zeitalters



Geopolitik der finalen Ölkrise Noch ein Bier auf Anders Tegnell



Reportage über den schwedischen Sonderweg Der Ritt auf dem Tiger



Julius Evola und seine politischen Erben «Ich kann erst ruhen, wenn den Deutschen Gerechtigkeit widerfährt» Xavier Naidoo – das große Interview Dossier: Corona und die Rechte Versagen die Konservativen in der Corona-Krise?



Manfred Kleine-Hartlage im Gespräch Die bürgerliche Komödie



Opposition geht nur radikal Leben Stahlgewitter gegen Corona-Regime



Frank Castorf, Agent des Widerspruchs Der Schrecken von Zul’Gurub



Das Virus in der World of Warcraft Ein glorreicher Halunke



Clint Eastwood wird 90 Kolumnen Hartlages BRD-Sprech _ Verfassungsschutz



Janichs Welt _ Querfront-Frühling



Sellners Revolution _ Alle an einem Strang!



Sacha rockt _ Unter Russen

